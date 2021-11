O departamento médico do Atlético informou, via assessoria de imprensa do clube, que o meia Nacho Fernández sentiu um desconforto muscular no treino dessa terça-feira (9). Por conta disso, o armador desfalca o Galo na partida desta quarta (10), às 19h, no Mineirão, contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o atacante Keno está recuperado de edema na coxa direita e será titular nesta noite.

O volante Jair, por sua vez, fica no banco de reservas, pois ainda não está 100%. Tchê Tchê fica com a vaga mais uma vez.

Confira abaixo a escalação do Galo:

⚽️🐔 @Atletico escalado para mais uma decisão no caminho rumo ao bi https://t.co/NJOzioMzeF — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 10, 2021

