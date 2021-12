Anunciado nesta segunda-feira (13), ao lado do goleiro Jailson, como mais um reforço do Cruzeiro para a próxima temporada, o zagueiro Sidnei comemorou a chegada ao clube estrelado.

Por meio das redes sociais, o experiente defensor, de 32 anos, comentou a volta ao Brasil e o acerto com a Raposa.

"Depois de 13 temporadas na Europa, chegou o momento de retornar. Felicidade imensa em poder vestir essa camisa e fazer parte desse clube gigante", escreve o jogador no Instagram (veja a postagem abaixo)​.

Formado no Internacional, Sidnei estava no futebol europeu desde 2008. No Velho Continente, passou por Benfica, de Portugal, Besiktas, da Turquia, e nos espanhóis Espanyol, Deportivo La Coruña, e Real Bétis, onde atuou até agosto deste ano.

Contratado com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, o zagueiro foi o nono reforço confirmado pelo Cruzeiro até o momento. Antes dele, foram oficializados o goleiro Jailson, o lateral-direito Pará, o zagueiro Maicon, os volantes Pedro Castro, Filipe Machado e Fernando Neto, o meia João Paulo e o atacante Edu.

O zagueiro Mateus Silva, de saída do Ituano, deverá ser o próximo a ser anunciado pelo clube celeste.

Cruzeiro lembra golaço

Em seu perfil oficial no Twitter, o Cruzeiro relembrou um belo gol marcado por Sidnei pelo Real Bétis, em um triunfo sobre o Rayo Vallecano por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol da temporada 2018/2019.

No lance, o zagueiro recebe a bola no campo de defesa, invade a área, passa por dois defensores e bate firme, rasteiro, para estufar as redes do adverário. (Veja o lance abaixo)

O Sidnei defende e ainda marca lá na frente, tá? 💙



Ele é o nosso novo reforço para 2022!



🎥 LaLiga pic.twitter.com/Po8mqY18z2 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 13, 2021

