Atlético e Flamengo se reencontram neste sábado às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão

Os 50 anos de espera estão perto do fim. Ao vencer o Cuiabá, o Atlético abriu 11 pontos de vantagem para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza. Em relação ao Flamengo, que tem dois jogos a menos que o Galo, a distância é de 13 pontos. Assim, os atleticanos já começam a fazer as contas. Afinal, o que falta para o título?

Na Era dos Pontos Corridos com 20 participantes, iniciada em 2006, em nenhuma vez o vice-campeão fez mais de 74 pontos – o recorde foi estabelecido pelo Santos, então comandado por Jorge Sampaoli, em 2019. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a equipe que alcançar 75 pontos terá 98,74% de chances de levar o título.

Para atingir essa pontuação, o Atlético precisaria de mais 16 pontos, o equivalente a cinco vitórias e um empate. Caso vença seis partidas, o Galo chegará a 77 pontos. Para essa pontuação, os matemáticos da UFMG indicam que a probabilidade de título é de 99,7%.

E se o Flamengo vencer todos os jogos?

As projeções dos matemáticos consideram que é improvável que os concorrentes não percam pontos até o fim do Brasileirão. Contudo, o Flamengo ainda tem 39 pontos em disputa e, assim, poderia encerrar o campeonato com 85.

Portanto, para não precisar contar com tropeços do Rubro-Negro e outros concorrentes, o Galo precisaria de mais 27 pontos. Ou seja, seriam necessárias nove vitórias nos 11 jogos restantes.

Porém, o número de triunfos pode ser menor se o time comandado por Cuca não for derrotado pelo Flamengo em confronto entre as duas equipes no sábado (30), às 19h, no Maracanã.

Caso o Galo vença o rival, para conquistar a taça, seriam necessários mais 21 pontos nos últimos 30 em disputa, mesmo se o Flamengo ou qualquer outra equipe vencer todos os seus jogos.

Os 21 pontos podem ser traduzidos em sete vitórias. Entretanto, se o duelo no Maracanã terminar empatado, o Alvinegro garantiria o título brasileiro caso vencesse outros oito jogos.

Dessa forma, são três os cenários para o Atlético ser campeão sem depender de outros resultados:

vitória sobre o Flamengo: somar 21 pontos nos últimos 30 em disputa, o equivalente a sete vitórias em dez jogos;

empate com o Flamengo: somar 24 pontos nos 30 restantes, o equivalente a oito em dez jogos;

derrota para o Flamengo: somar 27 pontos nos 30 restantes, o equivalente a nove vitórias em dez jogos.

Mas e Fortaleza e Palmeiras?

Aqui é válido um esclarecimento: por que as contas consideram o time carioca se o segundo colocado é o Fortaleza?

Embora seja o atual vice-líder, o Tricolor já disputou uma partida a mais que o Atlético e, assim, sua pontuação máxima no Campeonato Brasileiro é de 78 pontos.

Já o Palmeiras, que enfrenta o Sport na noite desta segunda-feira, terminará o Brasileirão com 79 pontos caso vença todos os seus jogos restantes.

Os jogos restantes do Atlético no Campeonato Brasileiro:

Flamengo x Atlético

Atlético x Grêmio

Atlético x América

Atlético x Corinthians

Bahia x Atlético

Athletico-PR x Atlético

Atlético x Juventude

Palmeiras x Atlético

Atlético x Fluminense

Atlético x Red Bull Bragantino

Grêmio x Atlético

Leia mais:

Probabilidade de o Atlético ser bicampeão brasileiro é superior a 95%; Flamengo tem 3,5%

Vantagem do Atlético sempre garantiu título, mas Cuca mantém cautela: “não me iludo”

'Força máxima' no Atlético, desfalques no Flamengo; veja quem pode jogar o clássico