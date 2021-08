Há sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro enfrenta o CRB, neste domingo (29), às 16h, no estádio Rei Pelé, em busca da consolidação da recuperação na competição.

Para o confronto, válido pela 21ª rodada, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem dois desfalques certos. À serviço da seleção da Bolívia, o centroavante Marcelo Moreno é baixa no ataque. Thiago e Rafael Sóbis são os favoritos a entrar no time.

Na lateral direita, Norberto, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, está vetado. Caso Raúl Cáceres não se recupere a tempo da entorse no tornozelo direito, o volante Rômulo será deslocado para o setor novamente.

A mudança de posição no Rômulo abriria uma vaga no meio-campo, com Flávio sendo o favorito para assumi-lá.

Recuperado da Covid-19, o meia Marcinho volta a ficar à disposição.

Com 24 pontos, o time celeste ocupa a 14ª colocação, a quatro pontos da zona de rebaixamento e a nove do G-4.

CRB

Na terceira colocação da Série B, com 36 pontos, o CRB também vive bom momento na disputa, carregando uma invencibilidade de nove jogos.

Para encarar a Raposa, o técnico Allan Aal deve ter o retorno do meia Diego Torres, ausente nos dois últimos jogos por questões pessoais. Torres deve entrar na vaga de Renan Bressan.

Quem também está de volta é Pablo Dyego, de volta após cumprir suspensão na última rodada.

No meio-campo, o volante Marthã, liberado pelo departamento médico durante a semana, disputa um lugar no onze inicial com Claudinei.

FICHA TÉCNICA

CRB

Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick e Diego Torres; Jajá, Júnior Brandão e Pablo Dyego

Técnico: Alan Aal

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Adriano e Giovanni; Bruno José, Dudu (Wellington Nem) e Rafael Sóbis (Thiago)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Rei Pelé

CIDADE: Maceió (AL)

MOTIVO: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araujo (FIFA), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA) e Daniel de Oliveira Alves Pereira. Trio do Rio de Janeiro

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e SporTV

Leia mais:

Aproveitamento, artilheiros e jogos históricos: veja os números do Cruzeiro na Arena do Jacaré

Com dois atletas do time sub-20, Cruzeiro divulga lista de relacionados para o jogo contra o CRB

Com visita de Pedro Lourenço na Toca II, Cruzeiro encerra preparação para o jogo contra o CRB