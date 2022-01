O técnico Paulo Pezzolano teve uma estreia de sucesso no Cruzeiro. Pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, o time venceu a URT por 3 a 0, no Independência, nesta quarta-feira (26). Após a partida, o treinador se mostrou satisfeito com a equipe, mas deseja ainda mais.

"Eu gosto de ter muito mais intensidade, ter muito mais chances de gol, ir mais para frente, rodar mais a bola, ter mais paciência quando não temos espaço. Mas por ser um primeiro jogo, gostei muito. Quero dar parabéns aos atletas pelo estilo de jogo em pouco tempo. Hoje se viu um pouco, vamos seguir melhorando", analisou Pezzolano.

O uruguaio afirmou que gostou de todo o time. "Todos estão muito entregues ao Cruzeiro e é o que eu gosto", observou.

No entanto, destacou que cada partida vai contar uma história. "Hoje é fácil, estamos ganhando, é tudo lindo. Mas em algum momento, podemos ter um jogo ruim, jogadores bravos por alguma coisa. Hoje gostei muito do que fizeram todos eles. Mas é o primeiro jogo, vamos ver isso", disse Paulo.

O técnico ainda teceu comentários sobre Thiago e Edu, autores do primeiro e terceiro gols. "Fiquei muito contente. Porque o centroavante, quando faz gol, fica mais confiante, e isso é o mais importante. Edu tem uma qualidade muito grande dentro da área, Thiago tem uma vantagem no físico, é muito intenso para jogar. Cada um tem uma coisa muito boa. Quero que eles estejam preparados", comentou ele, feliz com o primeiro contato com a torcida.

"Senti uma gente positiva, gente com muita gana de ganhar todos os duelos, gente de time grande. Quero que confiem no trabalho, nos atletas, em quem está trabalhando", afirmou.

