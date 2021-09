Ao fim do empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e Operário-PR, na Arena do Jacaré, o presidente celeste, Sérgio Santos Rodrigues, usou o Twitter para reclamar da arbitragem do duelo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“É assim mesmo, CBF, que vocês querem impedir a gente de subir? A-b-s-u-r-d-o. Lance é inconclusivo, o mínimo que tinha que ser feito era manter o resultado de campo”, comentou o mandatário da Raposa. “Absurdo o que aconteceu hoje”, complementou.

A revolta se deu pela anulação do gol de Marcelo Moreno no último lance da partida, que daria a vitória para o Cruzeiro. No entanto, o VAR, acionado, apontou irregularidade.

O empate com o Operário fez o Cruzeiro subir um degrau na classificação. Os celestes ocupam o 12° lugar, com 30 pontos. A 24ª rodada da Série B será complementada nesta sexta-feira (17) e neste sábado (18).

A equipe estrelada passa a focar no desafio de domingo (19), às 16h, contra o Vasco, em São Januário.

