O último jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B acontece nesta quinta-feira (25), às 20h, contra o Náutico, no Mineirão. A partida marcará a despedida dos jogadores Rafael Sóbis e Ariel Cabral.

A Raposa e o Timbu encerram o torneio sem garantir o acesso para a Série A, ocupando atualmente o 13º e o oitavo lugares, respectivamente. Na última ocasião em que as equipes se enfrentaram, o Cruzeiro saiu vitorioso por 1 a 0, em agosto, em Recife.

A intenção dos cruzeirenses é lotar o Gigante da Pampulha. Até o momento, mais de 57 mil ingressos já foram vendidos, em todos os setores.

Provável escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro chega para o jogo com 47 pontos e após empatar com o Sampaio Corrêa por 1 a 1, no último dia 18. Para este duelo, Sóbis e Ariel Cabral vão compor o time, pois será a despedida dos dois. O avante vai pendurar as chuteiras e o volante deixará o clube.

Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Vitor Leque, Keké e Thiago. Leque cumprirá o segundo dos quatro jogos de suspensão que levou do STJD, por xingamentos à arbitragem no confronto com o Remo, no último dia 28. O atacante também terá que pagar R$ 300 de multa.

Keké continua lesionado, com edema ósseo no pé direito e seguindo os tratamentos médicos. Thiago está cumprindo suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Sampaio Corrêa.

O Cruzeiro deve entrar em campo com Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Léo Santos e Felipe Augusto (Matheus Pereira); Ariel Cabral (Adriano), Lucas Ventura e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno).

Provável escalação do Náutico

Após a derrota do Náutico para o Avaí por 2 a 1, no último domingo, o time segue com 52 pontos. Para esta partida com os celestes, o técnico Hélio dos Anjos terá dois desfalques: Camutanga, por lesão no joelho, e Jean Carlos, que cumpre suspensão. No entanto, tem Herida de volta como opção.

O Náutico joga com Anderson; Thassio, Rafael Ribeiro, Carlão e Júnior Tavares; Trindade, Rhaldney, Marciel, Juninho Carpina e Murillo; Álvaro.

Arbitragem

O árbitro será Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, todos do Rio de Janeiro. O VAR ficará por conta de Vinícius Furlan, de São Paulo.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

