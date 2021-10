Na noite deste sábado (2), às 21h, Atlético e Internacional disputam uma partida válida pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão – e com direito à presença da torcida alvinegra. A última vez que as equipes se enfrentaram foi na quarta rodada da competição, e o Alvinegro venceu por 1 a 0, no Beira Rio.

Ambos os times estão vivendo fases importantes: o Galo é líder isolado do campeonato, e o Inter está invicto há oito partidas, sendo três triunfos nos últimos três duelos.

Confira a seguir as prováveis escalações de cada equipe:

Atlético

O time do técnico Cuca vem de um empate com o Palmeiras e uma eliminação na Copa Libertadores. Agora, espera-se que o Galo, que soma 46 pontos no topo da tabela, esteja ainda mais focado no Brasileirão.

Para enfrentar o Colorado, o Alvinegro deve fazer algumas alterações. Ainda sem Diego Costa, com lesão na coxa esquerda, o Atlético soltou uma nota nesta sexta-feira (1), informando que Vargas sofreu uma entorse no tornozelo direito.

Por outro lado, o atacante Keno, fora dos últimos jogos devido a uma virose contraída, pode ser uma opção para Cuca.

Internacional

Comandado pelo técnico Diego Aguirre, o Inter ocupa o sétimo lugar na tabela do Brasileirão, com 32 pontos, e se mostra vivo na disputa pelo G-4, melhorando a cada partida.

Novidade para este jogo devem ser os laterais Saravia e Moisés que cumpriram suspensão contra o Bahia.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Júnior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan (Tchê Tchê), Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Savarino (Keno)

Técnico: Cuca

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenílson; Taison e Yuri Alberto

Técnico: Diego Aguirre

DATA: 2 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere

