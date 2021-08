Ainda longe do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas embalado e tentando se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, o Cruzeiro encara o CRB, neste domingo (29), às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 21ª rodada da competição.

O técnico Vanderlei Luxemburgo será obrigado a promover mudanças no time titular da Raposa, 14ª colocada, com 24 pontos, e invicta há sete jogos. Isso porque, sem o lateral-direito Norberto, com uma lesão na coxa direita, Rômulo voltará a atuar por aquele flanco do campo, e Flávio será o responsável pela volância.

Rômulo será o lateral-direito do Cruzeiro contra o CRB, no estádio Rei Pelé

No ataque, Sóbis e Thiago disputam a vaga deixada por Marcelo Moreno, convocado pela seleção boliviana.

Já o CRB, terceiro colocado, com 36 pontos, contará com o retorno de Diego Torres e Marthã, recuperados de problemas musculares, e Pablo Dyego, que cumpriu suspensão.

FICHA TÉCNICA

CRB

Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick e Diego Torres; Jajá, Júnior Brandão e Pablo Dyego

Técnico: Alan Aal

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Adriano e Giovanni; Bruno José, Dudu (Wellington Nem) e Rafael Sóbis (Thiago)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Rei Pelé

CIDADE: Maceió (AL)

MOTIVO: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel de Oliveira Alves Pereira, todos do Rio de Janeiro

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere, Globo e SporTV

Leia mais:

Aproveitamento, artilheiros e jogos históricos: veja os números do Cruzeiro na Arena do Jacaré

Com dois atletas do time sub-20, Cruzeiro divulga lista de relacionados para o jogo contra o CRB

Com visita de Pedro Lourenço na Toca II, Cruzeiro encerra preparação para o jogo contra o CRB