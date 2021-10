Líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, o Atlético tenta dar mais um passo importante em sua caminhada na busca pelo título, neste sábado (9), às 16h30, contra o Ceará, pela 25ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Por sua vez, o Vozão, 13º colocado, com 29, espera aprontar para cima do Galo e conquistar seu primeiro triunfo como visitante na competição (confira as prováveis escalações abaixo).

O Ceará é um dos três times que conseguiram vencer a equipe comandada por Cuca nesta Série A. No primeiro turno, ganhou por 2 a 1, no Castelão. Os outros clubes que bateram os atleticanos foram Fortaleza e Santos.

Já o Atlético é o melhor mandante do torneio, com 83,3% de aproveitamento.

Atlético

O Galo terá o retorno do meia Zaracho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 com a Chapecoense.

No ataque, uma incógnita, quanto ao companheiro de Hulk: Keno (autor do gol na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional) ou Sasha (fez o tento de empate diante da Chape).

Ceará

O Vozão, por sua vez, não terá o volante Marlon, suspenso. O goleiro Richard também está fora, por conta de uma lesão na coxa.

Onde assistir

O duelo entre Atlético e Ceará será exibido pela Globo e pelo Premiere.

Dodô segue na lateral esquerda, no lugar de Arana, que está servindo a Seleção

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello, Nathan Silva e Dodô; Jair, Allan, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Sasha)

Técnico: Cuca

CEARÁ

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane e Vina; Kelvyn, Erick e Clebão.

Técnico: Tiago Nunes

DATA: 9 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Bruno Raphael Pires (FIFA) e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

TRANSMISSÃO: TV Globo e Premiere

