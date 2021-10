Autor do gol do empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na última quarta-feira (6), na Arena Condá, o atacante Sasha admitiu que o Atlético entrou em campo praticamente no clima de “já ganhou”. E definiu o confronto como “um jogo a ser esquecido”.

“Não tivemos um bom desempenho. Claro que todos nós e aqueles que acompanham futebol achamos que seria uma vitória muito fácil. Mas a gente sabe que o futebol hoje não é assim. Temos também que olhar pelo lado positivo, que a rodada nos ajudou; praticamente foi uma rodada nula. Não fizemos uma boa partida, porém, nossos adversários não tiraram a vantagem que conquistamos", afirmou.

Ele se refere também ao empate do Flamengo com o Bragantino e à vitória do América sobre o Palmeiras. Com isso, o Galo, com 50 pontos, tem 11 de vantagem sobre o Urubu, o Porco e o Fortaleza.

‘Futebol é engraçado’

Segundo Sasha, todos os adversários entram em campo com mais afinco para encarar o Atlético. "Às vezes, o futebol é engraçado. Quando os times vêm jogar contra o líder, acabam se transformando. Não sei se a Chape vai ter o mesmo rendimento que teve contra a gente. Temos que entrar ligados porque os adversários vão vir com uma vontade a mais. E nós temos que resolver a partida o quanto antes", comentou.

E espera que, daqui para frente, o Atlético tenha mais atenção para não ser surpreendido. "Temos dois jogos importantíssimos em casa (contra o Ceará neste sábado e o Santos na quarta-feira). Não serão adversários fáceis, independentemente da situação em que se encontram. Temos que aprender como foi esse último jogo contra a Chape. Vamos com tudo para, quem sabe, ampliar a vantagem (na classificação)", disse o avante.

