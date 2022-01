Nesta quinta-feira (13), às 17h15, em Itapira, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino, pela segunda fase da Copa São Paulo, tentando dar mais um passo rumo ao bicampeonato da competição. Além desse desejo, está o sonho dos jogadores de chamar atenção de Ronaldo e seu departamento de futebol, na busca por uma chance no elenco profissional da Raposa. É o caso de Matheus, um dos pilares da melhor defesa do torneio.

"A sensação de estar sendo visto pelo Ronaldo é maravilhosa. Sabemos da história que ele teve no futebol, sendo um dos maiores da história. É gratificante ver um cara como ele nos acompanhando. É um sonho nosso conquistar tudo que ele conseguiu. Vamos dar o máximo na competição, se Deus quiser chegando ao título tão sonhado pela nação cruzeirense", afirmou o jovem zagueiro.

Nascido em 2001 e com 1,88 m de altura, Matheus já disputou uma edição da Copinha, em 2020, como titular do São Paulo, onde jogou por três anos e meio, antes de chegar ao clube celeste. No Cruzeiro, vem passando por uma transição gradual para o elenco principal, chegando a treinar em algumas ocasiões sob o comando de Felipe Conceição, Mozart e Vanderlei Luxemburgo na temporada anterior. Luxa, inclusive, o relacionou para o duelo com o Goiás, no segundo turno da última Série B do Brasileiro.

Nesta Copa São Paulo, o zagueiro é um dos responsáveis pela invencibilidade da defesa cruzeirense. Com 100% de aproveitamento e sem sofrer gol, o time mineiro espera mostrar novamente seu valor dentro das quatro linhas.

"Expectativa é grande, equipe focada, 100% de aproveitamento. Sabemos da importância desse jogo de segunda fase, uma partida só. Nosso time vai estar preparado para fazer um grande jogo e passar à próxima fase", disse Matheus.

Pela equipe júnior da Raposa, o beque soma 27 jogos, sendo 25 como titular, um gol e uma assistência.

