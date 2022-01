A venda de ingressos para o jogo entre Atlético e Tombense, marcado para as 16h30 deste sábado (29), no Independência, começa nesta quinta (27), às 17h, para sócios do Galo na Veia Preto e Galo na Veia Forte e Vingador.

Para as demais categorias do GNV e para não sócios, as vendas se iniciam a partir desta sexta (28). Confira abaixo datas, horários e preços.

Crianças menores de 12 anos não podem acessar o estádio para este jogo.

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DA VENDA PARA CADA CATEGORIA:

27/01 (17h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)

28/01 (8h): GNV Prata (55% de desconto)

28/01 (11h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)

28/01 (11h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV

28/01 (11h): Adicional GNV Preto e GNV Forte e Vingador

28/01 (14h): Adicional GNV Prata

28/01 (15h): Adicional GNV Branco/GNV Clubes

28/01 (16h): Adicional Arena MRV

28/01 (17h): Não sócios

Encerramento da venda online: 29/01 (12h)

Inicialmente, cada sócio poderá comprar apenas um ingresso. Caso restem ingressos depois das 11h do dia 28/01, haverá venda de ingressos adicionais, com 50% de desconto, também seguindo a prioridade de compra, conforme horários acima.

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS PARA SÓCIOS:

PORTÃO 1 – CAMAROTE CORPORATIVO – BLOCO ISMÊNIA

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 87,50

GNV Prata: R$ 112,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 125

Ingresso Adicional: R$ 125

PORTÃO 4 – SETOR VIP – BLOCO PITANGUI

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 56

GNV Prata: R$ 72

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 80

Ingresso Adicional: R$ 80

PORTÃO 2 – SETOR ESPECIAL – BLOCO ISMÊNIA

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 49

GNV Prata: R$ 63

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 70

Ingresso Adicional: R$ 70

PORTÃO 3 – SETOR ESPECIAL – BLOCO PITANGUI

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 49

GNV Prata: R$ 63

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 70

Ingresso Adicional: R$ 70

PORTÃO 6 – SETOR ESPECIAL – BLOCO MINAS (ATRÁS DO GOL)

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 49

GNV Prata: R$ 63

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 70

Ingresso Adicional: R$ 70

PORTÃO 5 – SETOR CADEIRA – BLOCO PITANGUI

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 38,50

GNV Prata: R$ 49,50

GNV Branco/GNV Clubes: R$ 55

Ingresso Adicional: R$ 55

Os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

OS PORTÕES DE ACESSO AO ESTÁDIO SERÃO ABERTOS ÀS 14h30.

TORCIDA VISITANTE:

Os ingressos para torcida visitante serão vendidos, também na plataforma online, a partir das 17h do dia 28/01. Veja localização e preço:

PORTÃO 8 - SETOR CADEIRA ISMÊNIA

R$110

CONDIÇÕES DE ACESSO AO ESTÁDIO:

1. Apresentar o voucher do ingresso (digital ou, preferencialmente, IMPRESSO).

2. a) Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única): apresentar comprovante DIGITAL ou IMPRESSO de vacinação (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina).

b) Torcedores não plenamente vacinados: apresentar teste de Covid-19 dos tipos RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno, digital ou impresso, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida.

Os comprovantes de vacinação e testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio;

3. Apresentar documento de identificação;

4. Utilizar máscara, cobrindo boca e nariz.

TESTES: Serão aceitos resultados digitais ou impressos dos testes tipo RT - PCR ou testes rápidos de Antígeno, realizados no período de 72 horas que antecede a partida, em qualquer laboratório.

LABORATÓRIOS PARCEIROS: Axial, Droga Clara, Drogaria Araújo, Drogarias Extra Popular, Hermes Pardini, Laboratório Integral, Laboratório São Marcos, Laboratório São Paulo, Laborclínica, Mater Dei, Oncosette e Farmácia Pague Menos.

É necessário apresentar o voucher do ingresso para obter o desconto.

EM CUMPRIMENTO AO PROTOCOLO DE OPERAÇÃO DE JOGOS DA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL, ESTÁ PROIBIDO O ACESSO AOS ESTÁDIOS DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.

Leia mais:

Dylan Borrero, do Atlético, projeta: 'esse vai ser o meu melhor ano'

Após cumprir isolamento, atacante Keno retorna aos trabalhos na Cidade do Galo

'El Turco' planeja ter a equipe titular do Atlético em três semanas