O Cruzeiro empatou com o Galo na manhã desta quinta-feira (30), na Arena Vera Cruz, e garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro Sub-20. O placar de 1 a 1 favoreceu a Raposa, aliado à vitória de 1 a 0 na primeira partida da semi.

O zagueiro Paulo ressalta o gostinho de levar a melhor no clássico: "Eliminar o maior rival é sempre muito bom e nos dá moral para chegar com tudo nesta decisão”.

Ele está no Cruzeiro desde os 13 anos e já alcançou três títulos pelo time. “Sempre falo que o Cruzeiro é minha casa desde os 13 anos, e é um grande orgulho, para mim, vestir essa camisa. Seja no profissional ou na base, me preparo para ajudar o clube da melhor maneira possível. Agora, o foco é total em buscar este título”, afirmou.

O Cruzeiro chega a final com o saldo de 29 gols e oito vitórias. A final será disputada com o América em data ainda não divulgada pela Federação Mineira de Futebol, e as expectativas estão altas, devido ao bom aproveitamento de ambas as equipes.

