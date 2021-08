Dois jogos seguidos sem sofrer gol pode parecer pouco, mas é classificado como um avanço e tanto àquela que é, por enquanto, a segunda pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos homens responsáveis para a recente melhora de rendimento da retaguarda celeste, o zagueiro Ramon acredita que, daqui para frente, a Raposa vai se mostrar ainda mais segura nesse setor.

"A gente trabalha justamente para isso (não levar gol). Sabemos que quando não se toma gol, fica mais fácil de conseguir a vitória. Graças a Deus, nesses últimos dois jogos, estivemos sólidos ali atrás. Mas a galera do ataque também está ajudando na marcação, e a bola chega 'quebrada' lá da frente. Isso nos ajuda a defender. Nossa concentração está lá em cima durante os confrontos", comentou.

É com essa postura que o Cruzeiro vai em busca de novos resultados positivos em dois árduos desafios como visitante, diante de CRB, neste domingo (29), no Rei Pelé, e Goiás, no dia 4 de setembro, no Hailé Pinheiro. Se possível, sem ter a meta vazada.

"Precisamos pensar jogo a jogo. Teremos duas partidas fora de casa e não podemos desperdiçar pontos. É tentar o máximo de pontos possíveis. Estamos focados no CRB, e depois vamos pensar no duelo seguinte", disse.

Em 14° lugar da Série B do Brasileiro, com 24 pontos, o time celeste marcou 25 gols e sofreu 29. Somente o Confiança, com 32 tentos sofridos, tem um desempenho pior que o da Raposa no quesito defensivo.

