Na véspera do jogo deste sábado (2), às 17h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, o zagueiro Ricardo Silva afirmou que o América sabe como neutralizar os principais pontos fortes do adversário, décimo colocado do Brasileirão, com 29 pontos, cinco a mais que o Coelho, 15º.

"Sabemos os pontos fortes do Cuiabá e estamos preparados. Eles têm um contra-ataque muito rápido, mas estamos vacinados quanto a isso. Vamos focados e ligados. Este jogo é muito importante para a gente. Entrando bem concentrados, vamos conseguir nosso objetivo fora de casa", comentou o xerife.

Para ele, a fórmula da vitória é manter a pegada, a garra e a disciplina tática dos últimos embates. "Nossa postura já vem sendo boa, desde quando o Mancini assumiu. A gente vem tendo postura agressiva, tanto na marcação, quanto no jogo rápido de transição. A palavra é 'coragem'. Não ter medo, nem dúvida. Assim vamos fazer jogos de intensidade e muito bons", disse.

O otimismo de Ricardo Silva se manifesta também por conta do momento do América, que não perde há cinco jogos.

"A gente tem um objetivo, O primeiro objetivo é fazer o clube permanecer na Série A. Estamos todos fechados nisso e estamos trabalhando bastante. E outro objetivo é a (vaga na) Sul-Americana. Mas é um passo de cada vez. Temos que deixar o América na Série A. Tenho a convicção de que fazendo o que estamos fazendo, vamos conseguir grandes coisas neste ano", afirmou.

