Após paralisação de parte dos motoristas pela manhã, a circulação dos ônibus em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, começa a aumentar na tarde desta segunda-feira (29). De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (Transcon) da cidade, o acumulado de viagens descumpridas até as 16h é de 22%, número menor que os 27,7% registrados até as 11h.

Em intervalos menores, porém, é perceptível uma instabilidade no retorno dos ônibus. Entre 14h e 15h, a taxa de viagens descumpridas foi de 4,4%. O número aumenta para 13% entre 15h e 16h.

A paralisação foi realizada por uma parcela de motoristas que não concordava com o resultado da negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Contagem (Sintetcon) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), na última quinta-feira (25).

O presidente do Sintetcon, Santos Rocha, em conversa com a reportagem, afirma que foi feita uma reunião com os trabalhadores paralisados às 12h desta segunda (29). As partes chegaram a um acordo para que os ônibus voltassem a circular normalmente ainda durante a tarde.

A Transcon, no entanto, diz que a paralisação permanece e ainda não há previsão para o funcionamento do transporte público na terça-feira (30). Todas as linhas municipais estão operando, mesmo que parcialmente.

