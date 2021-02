Cerca de 300 pessoas ficaram desalojadas em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (7), após o transbordamento do rio das Velhas, que alagou as ruas da cidade e invadiu diversas casas dos bairros Pantanal, Vila Íris e parte do Morada do Rio.

Segundo a Defesa Civil, os moradores precisaram se deslocar para casas de parentes e amigos. No entanto, a expectativa do órgão é que eles retornem para as residências nesta segunda-feira (8), já que o nível da água diminuiu.

O rio começou a transbordar por volta de 20h de ontem e invadiu residências do município. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. A Prefeitura de Santa Luzia chegou a divulgar um comunicado alertando sobre a possibilidade de transbordamento do rio.

Por conta do volume de água da chuva registrado na cidade, diversos pontos precisaram ser interditados. A Ponte Velha foi bloqueada por volta das 21h30 e só foi liberada na manhã desta segunda. Todos os outros locais que foram fechados já foram desbloqueados, conforme a Defesa Civil.

Leia mais:

Tempo chuvoso deve continuar em BH ao longo da semana, mas com menor intensidade; veja a previsão

Prédio de quatro andares em construção desaba na Serra e deixa 30 pessoas desalojadas

Bombeiros atenderam 56 chamados de salvamento em áreas alagadas neste fim de semana na Grande BH