Torcedores do Atlético já começaram a encher os bares de Belo Horizonte para acompanhar a partida entre Flamengo e Ceará que será realizada nesta terça-feira (30), a partir das 20h, no Maracanã. O resultado do jogo pode decidir o título do Campeonato Brasileiro, condecorando o Galo como campeão.

Os amigos Paulo Henrique, Gabriela Oliveira e Gustavo Moreira já estão preparados para torcer para que o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo, perca ou empate o jogo desta terça. Eles acompanharão a partida no bar Estação do Espeto, no quarteirão fechado da rua Antônio de Albuquerque, na Savassi, na região Centro-Sul de BH. “Hoje o Ceará conta com a torcida do Galo em peso”, afirma Gabriela.

Cada um espera um placar diferente. Gustavo acha que o resultado será 2 a 1 para o Ceará. Já Gabriela e Paulo esperam um empate de 1 a 1. “Se tudo der certo, comemoramos aqui com o pessoal e sem hora para acabar”, conta Paulo.

