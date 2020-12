Corpos de vítimas do acidente com ônibus que matou 18 pessoas na BR-381, em João Monlevade, na região Central de Minas, serão levados por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para Alagoas. A informação foi confirmada neste sábado (5) pelo governo do Estado.

Dos 45 passageiros que estavam no veículo, 19 são moradores de Mata Grande, no estado nordestino. Desses, quatro já morreram, outros 12 seguem hospitalizados e três estão em abrigos de João Monlevade. Outras três vítimas serão sepultadas em São Paulo.

Segundo o governo de Minas, uma equipe da Defesa Civil segue na cidade para prestação de serviço e assistência às vítimas do acidente. O Estado disponibilizou veículos para transporte dos familiares e feridos até Belo Horizonte, que serão encaminhadas para o Aeroporto de Confins para retornarem para casa, ou serão alojadas no Sesc.

Outra equipe do órgão segue no Instituto Médico Legal (IML) de BH para realizar o trabalho de logística para transporte dos corpos para Alagoas e São Paulo.

O acidente

O ônibus vinha de Mata Grande, em Alagoas, com direção a São Paulo. Ao passar por um viaduto no km 350 da BR-381, local conhecido como Ponte Torta, o veículo perdeu tração, iniciou um movimento de ré e começou a descer, já que a pista possui inclinação de quatro graus.

Sem controle, o ônibus invadiu a pista da esquerda, bateu na mureta da ponte e caiu. O primeiro impacto ocorreu a 26 metros do chão, quando a parte traseira tocou a ribanceira. Depois, o veículo girou e bateu com a parte frontal nos trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas, da Vale, a 34,5 metros da ponte, e se incendiou.

Antes da queda, seis pessoas, entre elas o motorista, conseguiram saltar do ônibus e se salvarem. As causas do acidente, porém, não foram confirmadas pela Polícia Civil. Laudos técnicos da perícia serão necessários para indicar os motivos da ocorrência.

