A chuva vai seguir forte em Belo Horizonte até este domingo (9). De acordo com a Defesa Civil, a cidade está sob alerta de precipitações que podem registrar um acumulado de 120 mm e 160 mm, entre 8h de sábado (8) e 8h de domingo.

A Defesa Civil da capital informa a situação se deve à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. O fenômeno também explica o elevado acumulado em BH nas últimas semanas.

Em última atualização às 18h deste sábado (8), todas as regiões de Belo Horizonte já haviam registrado mais da metade do acumulado de chuvas esperado para todo janeiro. No Barreiro, Centro-Sul e Oeste, já choveu, nos oito primeiros dias, mais de 90% do previsto para o mês inteiro.

Veja as orientações da Defesa Civil para se proteger dos riscos atrelados às chuvas:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

