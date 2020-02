A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva neste sábado (29), com volumes de 30 mm a 50 mm e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h deste domingo, e o tempo é nublado na capital mineira com chuvas finas.

As precipitações acontecem nos últimos dias e já atingem grandes volumes. Para se ter uma ideia, somente entre as 18h dessa quinta-feira (27), e as 6h desta sexta, choveu 69 mm na região Noroeste da capital, 67,6 mm na região Centro-Sul e 64,2 na região Oeste.

Ainda conforme a Defesa Civil, a previsão para este sábado é de chuva forte com raios a qualquer hora do dia. A temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima estimada de 23°C.

Neste sábado (29) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu com muitas nuvens e pode chover forte com raios e rajadas de vento a qualquer hora do dia. A temperatura mínima foi de 18°C, a máxima estimada é de 23°C; a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 75% à tarde.

O acumulado de chuvas em BH deve chegar aos 100 mm até este domingo (1°). Não somente na capital, mas em vários municípios mineiros chove muito nos últimos dias, inclusive, causando vários estragos, como em Prata e Muriaé.

A incidência de tempestades na região Sudeste do país, incluindo Minas, fez o governo federal emitir um alerta para tempestades.

Veja, abaixo, as recomendações da Defesa Civil em caso de chuvas fortes:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

