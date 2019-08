A inconstância da temperatura em Belo Horizonte faz com que as manhãs sejam frias enquanto o calor predomina ao longo do dia. Na manhã desta sexta-feira (16), os termômetros marcaram 9°C por volta das 6h, a temperatura mais baixa registrada na capital mineira nos últimos 10 dias. Mas ao longo da tarde, o céu claro vai fazer com que os termômetros oscilem até chegar aos 24°C, no máximo.



Neste sábado (17) o clima deve permanecer o mesmo desta sexta, seguindo a mínima de 9°C e a máxima de 24°C. Mas no domingo (17), a temperatura começa a esquentar ainda mais, quando a mínima prevista será de 11°C e a máxima, de 26°C. O calor deve permanecer ao longo da semana, segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Isso se deve ao fato de a massa de ar frio que impera sobre o Estado estar perdendo a intensidade.



Devido a falta de previsão de chuvas para os próximos dias, o tempo deve continuar seco em BH, uma má notícia para quem sofre de doenças respiratórias. Segundo a Defesa Civil municipal, a umidade relativa do ar na cidade gira em torno de 34%, enquanto o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a saúde humana é de, no mínimo, 60%.



Também não há previsão de chuvas para o Estado. A temperatura mais baixa registrada nesta sexta em Minas foi na cidade de Monte Verde, na região Sul, com 2°C, e a máxima prevista é de 32°C na cidade de Formoso, região Norte do Estado.

