A partir da próxima segunda-feira (8), o público que receberá a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte será ampliado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) pelo subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde de Belo Horizonte, Fabiano Pimenta, em coletiva na sede da prefeitura.

Por conta da chegada de novas unidades da vacina Astrazeneca à capital mineira, a administração municipal pôde modificar a ordem da imunização. Na próxima semana, receberão o imunizante profissionais de centros de especialidades médicas, atenção secundária do SUS, laboratórios, serviços de atenção domiciliar e hemodiálise, funcionários do Hospital Dia e de clínicas oncológicas. A expectativa é vacinar cerca de 8 mil pessoas deste grupo.

O subsecretário informou, também, que a PBH contratou 490 enfermeiros para as operações de prevenção e vacinação contra a Covid-19, que vão integrar as equipes volantes e reforçar as salas de vacinação nos centros de saúde quando o plano atingir um público maior. Haverá, ainda, profissionais responsáveis por localizar quem já tomou a primeira dose para receber a segunda.

Além disso, Fabiano Pimenta destacou que ainda não é possível estabelecer datas para a vacinação de todos os grupos, já que a cidade precisaria de 2,2 milhões de unidades para vacinar 1,1 milhão de habitantes.

“O cronograma está ligado à disponibilidade da vacina. Não temos a data porque não temos certeza de quando e quanto vamos receber de vacina. Mas, a equipe está preparada quando chegar um quantitativo de vacina”, garantiu.

Vacinação de idosos

Segundo o secretário de Saúde, Jackson Machado, a vacinação dos idosos ocorrerá por faixas etárias. A partir de segunda, moradores de BH com 89 anos ou mais poderão fazer o cadastro para receber a primeira dose do medicamento. Ao todo, a cidade tem cerca de 366 mil idosos.

De acordo com Fabiano Pimenta, o grupo já poderá ser imunizado na próxima semana. Para isso, será necessário se registrar no portal da PBH ou pelo telefone 156. O agendamento por ligação está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. Nos fins de semana e feriados, das 7h às 20h, na opção 2. O pedido pode ser feito pela própria pessoa – com 89 anos completos até o dia 28 de fevereiro.

Segundo a PBH, após a inscrição, profissionais da saúde vão ligar para o idoso ou o responsável para realizar o agendamento da data da imunização, e verificar se será feita em domicílio ou em um posto de vacinação.

