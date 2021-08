O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa, nesta terça-feira (31), de uma motociata com apoiadores em Uberlândia, no Triângulo. O presidente está na cidade desde o começo da manhã, quando discursou na inauguração do sistema de captação e tratamento de água Capim Branco. As ações são parte da comemoração dos 133 anos da cidade mineira.

O passeio de moto por Uberlândia foi confirmado pelo deputado estadual Bruno Engler (PRTB). Em publicação nas redes sociais, o político reforçou que o ato começará às 14h, partindo do Parque do Sabiá.

Motociatas

O presidente tem feito encontros rotineiros com motociclistas pelo país. No começo de junho, em São Paulo, Bolsonaro participou de uma motociata que cruzou a cidade de norte a sul, e voltou a repetir o ato em Chapecó, interior de Santa Catarina, duas semanas depois. Já no último dia 8, esteve presente em outro encontro, em Brasília, para comemorar o Dia dos Pais.

Belo Horizonte já foi cogitada para receber um desses encontros. Entretanto, o prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), declarou que vai multar Bolsonaro caso o ato seja praticado sem uso de máscara.

