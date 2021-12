Nas próximas quarta (29) e quinta-feira (30), o Carro da Vacina estará, respectivamente, nas regiões Riacho e Vargem das Flores, em Contagem, na Grande BH. O objetivo da ação, segundo a Prefeitura, é levar a vacinação contra a Covid-19 à população que ainda não compareceu aos postos para tomar a primeira e a segunda doses.

No quarta (29), o veículo estacionará na rergião do Riacho, na rua Alfa Gomes, bairro Durval de Barros. O horário de vacinação é das 9h às 15h. Já na quinta, a ação visita a rua Jequitibás, na Vila Ipê Amarelo, em Vargem das Flores, das 9h às 16h.

De acordo com a prefeitura de Contagem, podem ser vacinadas com primeira e segunda doses as pessoas acima de 12 anos. Também estará disponível o reforço para querm tem mais de 18 anos e tenha sido vacinado há pelo menos quatro meses, e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham 28 dias de prazo da segunda dose. Para se vacinar, a pessoa deve levar o cartão de imunização, identidade, CPF e comprovante de residência.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, a ação teve início no dia 18 de dezembro e, em uma semana, vacinou cerca de 2.207 pessoas. O Carro da Vacina já passou pelas feiras do Eldorado e do Amazonas e estacionou nas festividades do Natal de Luz 2021, na região da Sede, próximo ao Espaço Popular, nos dias 19 e 20 de dezembro.

Vacina contra a gripe

Além da vacinação contra a Covid-19, a prefeitura de Contagem também está realizando a campanha de imunização contra o Influenza, mas ressalta que as doses estão disponíveis somente para pessoas que ainda não se vacinaram contra a gripe este ano – só é dada uma única dose anualmente.

A secretaria destaca que podem se vacinar contra o Influenza quem não tiver sintomas ou que já tenha se vacinado contra o coronavírus há pelo menos 14 dias. Para receber o imunizante, basta levar documento e cartão de vacinação contra a Covid-19 para conferência pelos profissionais de saúde. O endereço das salas de aplicação da vacina contra a gripe pode ser acessado no portal da Prefeitura de Contagem.

Influenza A

Nas últimas semanas, um grande número de casos de gripe fora do período frio e secura do ar foram registrados em Minas. No dia 16 de dezembro, a Sociedade Brasileira de Virologia (SBV) confirmou que o vírus que tem causado as infecções é uma mutação do Influenza A H3N2, denominada H3N2 Darwin.

No mesmo dia, Belo Horizonte entrou em estado de alerta; no entanto, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, afirmou que ainda não há surto da doença no estado. Minas tem 147 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo vírus Influenza A. Os testes detectados são provenientes de pacientes de 48 cidades mineiras, um do Rio de Janeiro, um da Bahia e um de São Paulo.



Leia também:

'Réveillon pode ser mais perigoso que o Carnaval na transmissão da Covid', afirma Baccheretti

Minas tem 95 novos casos positivos da variante Ômicron do coronavírus