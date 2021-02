A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) enviou ofícios à prefeitura da capital e ao Governo de Minas Gerais pedindo a reativação dos leitos de Unidade de Terapia Iintensiva (UTI) e de enfermaria para pacientes com Covid-19.

“Ficou claro que a medida de fechamento do comércio não gerou o aumento do isolamento social como era pretendido. Não sabemos como será o cenário daqui para frente. Por isso é essencial que a rede de serviço público esteja preparada e com capacidade máxima disponível pelo tempo que se fizer necessário”, afirma o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.

De acordo com a CDL, para o prefeito Alexandre Kalil, o pedido se refere aos leitos que vinham sendo fechados desde setembro do ano passado. "Belo Horizonte já chegou a ter na Rede SUS 424 leitos de UTI e 1115 de enfermaria. No Boletim Epidemiológico da prefeitura divulgado na última sexta-feira, dia 29, a cidade conta atualmente na Rede SUS com 303 leitos de UTI (redução de 28%) e 859 de enfermaria (redução de 23%)", explicou.



Em relação ao Estado, a solicitação é referente à "manutenção do potencial máximo de atendimento de casos de Covid-19 pelo tempo que se fizer necessário".



Souza e Silva também pediu atenção especial ao transporte público com a retomada das atividades não essenciais nesta segunda-feira (1º). “Caso a situação se mantenha como temos observado, com a diferença entre oferta e demanda cada vez menor, não há estratégia de saúde pública capaz de sustentar o estancamento da disseminação do vírus”.

Em contrapartida, a entidade disse que vem reforçando ações de conscientização de prevenção à Covid-19 junto aos lojistas, colaboradores e população.

Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que está apurando as solicitações da CDL.

Flexibilização

A partir desta segunda-feira (1º), o funcionamento de lojas de rua e shoppings, bares, restaurantes, clubes, academias, museus, teatros e cinemas foi liberado.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI caiu para 74%, enquanto os de enfermaria atingiram o patamar mais baixo nesta pandemia, com 56%. A taxa de transmissão do vírus está menor do que 1, o que é considerado seguro.

A capital já recebeu quase 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 e iniciou a vacinação dos trabalhadores da saúde e a partir de agora será ampliada para outros grupos.