Cerca de 150 famílias estão desalojadas em Contagem, segundo informou nesta sexta-feira (24) a prefeitura do município da Grande BH. Para facilitar a mudança dessas pessoas para novas residências, o prefeito Alex de Freitas (sem partido) assinou um decreto que aumenta o valor do benefício do Programa Bolsa Moradia de R$ 460 para R$ 700.

O reajuste de 52,13% beneficia famílias que tiveram de sair de suas casas após a chuva intensa do domingo (19) e dos últimos dias. No total, a bolsa deve ser entregue a 610 famílias. A Prefeitura de Contagem decretou situação de emergência e a Defesa Civil pediu, nesta quinta, que moradores de dois bairros deixassem suas casas.

De acordo com a Prefeitura de Contagem, somente entre quinta e sexta-feira (24) foi registrado um volume de 165 mm de chuva. No último domingo, o registro foi de 102 mm. Pelo menos 15 ocorrências de desabamento, queda de muro e deslizamento foram registradas entre quinta e sexta-feira. As famílias desalojadas encontram-se acolhidas em cinco pontos de apoio montados pela prefeitura.

Uma das ocorrências mais graves desta sexta-feira foi a abertura de uma cratera na rua Antônio Pires, no bairro Santa Maria, em Contagem, afetando uma casa. Uma mãe e um filho ficaram presos na residência, mas conseguiram sair pelos fundos.