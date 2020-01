Municípios mineiros das regiões Leste, Vale do Aço, Triângulo e Zona da Mata podem ser atingidos por tempestades de raios e granizos entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta-feira (29). Em Belo Horizonte, a previsão também é de chuvas fortes nas próximas horas, mas sem a ocorrência de granizos e raios.

As informações são da Defesa Civil da capital e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Os órgãos alertam para que os moradores de cidades destas regiões evitem transitar em áreas abertas e procurem se proteger, acionando os telefones do Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199), ou Polícia Militar (190), em caso de emergência.

O aviso de possibilidade de granizo é válido para as seguintes cidades: Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga, no Vale do Aço; Araguari, Uberlândia, União de Minas, Alexandrita, Limeira do Oeste, Juiz de Fora, Chácara, Matias Barbosa e Iturama, no Triângulo Mineiro; Bicas, Sarandira (distrito de Juiz de Fora), Pequeri, Mar de Espanha, São João Nepomuceno, Ubá, Senador Firmino, Tocantins, Rio Pomba, Boa Esperança, Posses, São Cristóvão, Macuco, São José da Soledade, Beija-Flor e Rio Novo, na Zona da Mata; Glaucilândia, Juramento, Alto Belo (distrito de Bocaiúva) e Guaraciama, no Norte de Minas.

Em Belo Horizonte, a preocupação é com uma área de instabilidade que está se movimentando de Sete Lagoas, na região Central. Segundo a Defesa Civil da capital, a chuva que atinge neste momento Sete Lagoas pode chegar na capital com menos intensidade. Mas, como a cidade está com problemas devido às chuvas de terça-feira (28), é bom redobrar a atenção.

Alerta de tempestades severa, chuva intensa, granizo e vendaval, às 14h53, para as próximas 02h00: Piau, Coronel Pacheco, Córrego dos Almeida. Fonte: SIMGE/IGAM. válido até as 17:00 horas, 29/01/2020. pic.twitter.com/XlXYo3D635 — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) January 29, 2020

O número de mortos em incidentes relacionados à chuva este mês em Minas Gerais subiu para 54 com o encontro do corpo da mulher de 36 anos que estava desaparecida em Tabuleiro. Até está quarta-feira (29), 46.860 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em Minas e 65 ficaram feridas por causa das chuvas.

Na capital, pelo menos 13 pontos estão com trânsito bloqueado devido à chuva forte que despencou sobre as regiões Centro-Sul, Barreiro e Oeste nessa terça.

Em razão dos estragos no Estado, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou que irá repassar a Belo Horizonte mais de R$ 200 milhões, em três parcelas iguais, no meses de janeiro, fevereiro e março de dívidas do Estado. Outras 123 cidades devastadas pelos temporais e que também tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Estado irão receber alguma quantia.

