Chamada por especialistas de "chuva de mil anos", a tempestade que atingiu Belo Horizonte e deixou um rastro de caos nesse domingo (19) teria causado os mesmos estragos independentemente da estrutura da cidade. A afirmação é do prefeito Alexandre Kalil (PSD) que, em coletiva na tarde desta segunda-feira (20) ainda informou que BH vai decretar situação de emergência pelos danos na avenida Teresa Cristina.

A decisão foi tomada após reunião realizada nesta segunda para discutir a solução para os estragos. O decreto deve ser publicado nesta terça-feira (21) e, com ele, a PBH vai poder receber recursos emergenciais do governo federal para obras de reparação sem a necessidade de licitação, agilizando assim a recuperação dos espaços atingidos.

Reiterando que os estragos desse domingo aconteceriam mesmo com a capital tendo uma estrutura adequada, o prefeito fez questão de repetir a afirmação que fizera no ano passado: “O problema e a culpa continuam sendo do prefeito, porém, ele tem o direito de se defender”.

O coronel Alexandre Lucas, secretário Nacional de Defesa Civil, participou da reunião desta segunda e declarou que a pasta está empenhada em apurar e mitigar os danos causados pelas chuvas não só em BH, mas no país inteiro.

Histórico

As chuvas deste mês já superam a média histórica de janeiro em Belo Horizonte, que é de 329,1 milímetros (mm). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), só até esse domingo (19), o acumulado foi de 492,1 mm, chegando perto do ano de maior registro de precipitações deste período, em 2004. No primeiro mês daquele ano, o acumulado foi de 502,9 mm e, até o final desta semana, este índice deve ser superado.

O motorista que trafega pela cidade deve ter paciência e atenção redobrada. A forte chuva de domingo deixou estragos em Belo Horizonte e Contagem, na Grande BH. A Defesa Civil da capital pede aos motoristas que evitem trafegar pela avenida Teresa Cristina, na região Oeste; e pela avenida Tito Fulgêncio, em Contagem. Os locais estão passando por limpeza e recolhimento de entulhos com o uso de equipamentos pesados.



