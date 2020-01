As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte e região metropolitana nesse domingo (19) duraram apenas uma hora, mas o suficiente para provocar diversos estragos, principalmente na avenida Teresa Cristina, entre o bairro Betânia, na região Oeste, e o Bairro das Indústrias, em Contagem, e também na Vila Barraginha e bairro Amazonas, na Grande BH. Para se ter uma ideia, durante o temporal, o Corpo de Bombeiros recebeu cerca de um chamado por minuto, a maioria de pessoas que estavam ilhadas ou tiveram casas alagadas.

Veja como está a avenida Teresa Cristina:

⛈💧 Avenida Tereza Cristina agora pela manhã. Muita destruição e prejuízo após a forte chuva que caiu na capital neste domingo.



🎥: @ohenriqueandre pic.twitter.com/vyHl3xreMk — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 20, 2020

Na manhã desta segunda-feira (20), a Prefeitura de Contagem informou que órgãos competentes estão em reunião para deliberar sobre as ações a serem tomadas. Já na avenida Teresa Cristina, agentes das superintendências de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e Limpeza Urbana (SLU) atuam no local e avaliam os prejuízos. O Executivo Municipal informou que o prefeito Alexandre Kalil também está em reunião com Sudecap, Defesa Civil, BHTrans e Secretaria de Fazenda e Planejamento para tratar do assunto.

A Teresa Cristina foi bloqueada nesse domingo devido ao transbordamento do ribeirão Arrudas e será liberada gradativamente ao longo do dia. Conforme informou a BHTrans, a avenida segue interditada entre a Via 210 (rua Metalig) até a avenida Presidente Castelo Branco, perto da Vilma Alimentos, nos dois sentidos.

Já no encontro da via com Dom João VI, o trânsito está liberado, mas no encontro com a rua Divisa Nova, no sentido bairro, o trânsito segue impedido por causa de uma árvore caída.

A BHTrans recomenda evitar a avenida na manhã desta segunda-feira devido ao fechamento de alguns pontos. Nos trechos da Teresa Cristina que convergem com Contagem, os agentes da BHTrans trabalham em conjunto com equipes da Transcom, empresa que gerencia o trânsito na cidade da Grande BH.

08h50 Em função da interdição da Tereza Cristina nossos agentes estão atuando na Tereza Cristina com Rua Dom João Santos e na Rua José Bicalho com Rua Dom João Santos. pic.twitter.com/0wrU4AoeGv — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 20, 2020

Linhas de ônibus alteradas

Algumas linhas que passam pela via também tiveram o trajeto alterado. São elas: 30 e 3029 que, no sentido Centro, agora estão passando pela Via do Minério, Anel Rodoviário e avenida Amazonas, e no sentido bairro, passando pela Amazonas, Anel Rodoviário e Via do Minério.

Já a linha 2035, no sentido Centro, foi desviada para rua Senador Lúcio Bitencourt, rua Padre Flávio, rua Luminosa, avenida Presidente Castelo Branco, avenida Cardeal Eugênio Pacelli, Anel Rodoviário, Via do Minério, rua Úrsula Paulino, rua Campo Formoso, rua Lagoa da Prata, rua Desembargador Barcelos, rua Olinda e, então, avenida Amazonas.

A mesma linha no sentido bairro é desviada para a avenida Amazonas, Junquilos, Marajó, ruas Desembargador Barcelos, Lagoa da Prata, Campo Formoso, Úrsula Paulino, Via do Minério, dos Industriários, Bom Pastor, marginal do Anel, Marcelo C. Tavares, Catúlo da P. Cearense, Presidente Costa e Silva, J. Bicalho, Senador L. Bitencourt até o PC.

A linha 34, no sentido Estação Barreiro, também está sendo desviada para o Anel Rodoviário, rua Marcelo Costa Tavares, avenida Catúlo da Paixão Cearense, avenida Presidente Costa e Silva, rua José Bicalho e avenida Tereza Cristina.

Leia mais:

Chuvas deste mês já superam a média histórica; último janeiro mais chuvoso em BH foi em 2004

Motoristas devem evitar avenidas atingidas por temporal nesta segunda-feira; veja quais

Avenida Teresa Cristina é bloqueada pela nona vez desde outubro; veja vídeo