Mais 36 mortes por Covid-19 foram confirmadas em Minas nas últimas 24 horas. Os dados apontam novo recorde de óbitos notificados em um dia. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste sábado (20). Com a atualização do boletim epidemiológico, o número de pessoas que perderam a vida pela doença no território mineiro chegou a 636.



Além disso, 253 novos infectados foram contabilizados em Minas nas últimas 24 horas. Agora, são 27.305 casos confirmados da doença no Estado.

O boletim da SES também mostra que 10.680 mineiros seguem acompanhados pelos órgãos de saúde. Outros 15.989, que receberam o diagnóstico positivo do novo coronavírus, estão curados.

Lockdown

Os números relacionados ao novo coronavírus nunca foram tão alarmantes no Estado. Nessa sexta-feira (19), a SES divulgou que a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva subiu de 72% para 88% em Minas. Em entrevista coletiva, João Pinho, chefe de gabinete da secretaria de saúde, anunciou que está desenvolvendo um protocolo para a realização de lockdown em cidades onde a situação da pandemia estiver mais séria.



Na última quinta-feira (18), o governador Romeu Zema demonstrou preocupação com o avanço do coronavírus em Minas. Segundo o gestor, a “trajetória ascendente de casos” tem surpreendido as previsões da equipe técnica. Por isso, é preciso barrar a transmissão da doença, pois, caso contrário, o sistema de saúde entrará em colapso e terá a capacidade esgotada em um mês.

Matéria em atualização!