Em apenas um dia, Minas confirmou 6.173 casos de Covid-19, atingindo o maior número de infecções em 24 horas desde 26 de junho, quando 6.307 pessoas testaram positivo para o coronavírus. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (11), através do boletim epidemiológico.

Segundo o informativo, 459.637 pessoas foram diagnosticadas com a doença no Estado. Destes casos, 10.656 evoluíram para óbitos, sendo 66 dessa quinta-feira (10) para esta sexta. Outros 416.183 pacientes se recuperam da doença e, dentre eles, 32.789 seguem em observação.

Dos 853 municípios mineiros, 686 registraram ao menos uma morte por conta da enfermidade.

Desde a última semana, o Estado vem quebrando recordes negativos em relação à quantidade de infectados. No último sábado (5), até então o maior número de confirmações da doença desde junho, Minas havia atestado 5.223 casos.

Com 55.228, Belo Horizonte é o epicentro da pandemia em Minas. A capital mineira já contabilizou 1.720 mortes por complicações da Covid. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vem logo atrás, com 39.012 infectados e 718 óbitos.

Vacinação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na quinta-feira (10) resolução que abre possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas contra Covid-19. No entanto, a medida é temporária e restrita a um público previamente definido e não substitui o registro sanitário.

Nesta sexta-feira (10), a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou um Projeto de Lei (PL) que prevê obrigatoriedade ao governo do Estado em adquirir os imunizantes para a população mineira. Com isso, a administração estadual terá de fornecer as doses mesmo que a Anvisa não aprove o registro de vacinas chanceladas por agências internacionais. O texto definiu, ainda, que a vacinação será facultativa.

