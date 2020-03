O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), chamou de 'egoístas e irresponsáveis' os manifestantes que fizeram carreatas na cidade pedindo a reabertura do comércio e afirmou que, na capital, não haverá afrouxamento do isolamento. Segundo ele, o grupo que descumpre o decreto, incluindo pessoas que passeiam pela cidade, poderá ser enquadrado como criminoso. As declarações foram dadas nesta segunda-feira (30), em entrevista à TV Globo, quando ele também anunciou mais R$ 20 milhões para compra de cestas básicas para a população de vilas e favelas. Também nesta data, estabelecimentos reabriram na cidade.

Em sua fala, Kalil afirmou que BH foi a primeira cidade do país a adotar medidas duras contra o contágio à Covid-19. Segundo ele, situação que é uma vantagem em relação aos outros e que não pode ser perdida. Por essa razão, criticou os manifestantes 'com caminhonete de cabine dupla e camisinha de Seleção Brasileira' que pedem o isolamento vertical (aquele em que apenas os grupos de risco ficam isolados), a quem responsabilizou por "um grande número de mortes" que pode ocorrer em BH.

"A curva (do contágio por coronavírus) vem numa crescente não-exponencial, crescente razoável até agora (em BH). Porque se a desobediência continuar, isso vai virar um verdadeiro caos numa cidade de quase três milhões de habitantes. Esses que botam camisinha de Seleção Brasileira e bandeirinha pendurada nas costas não passam de egoístas, irresponsáveis, que não sabem ler a leitura básica da realidade do mundo hoje", declarou.

A irresponsabilidade, para Kalil, estaria no fato de que, segundo o prefeito, houve uma mutação no coronavírus que agora mata "gente com 26, com 30, com 40 anos". Para ele, 80% dos jovens que estão passeando em praças ou em carreata, se forem contaminados, entrariam e saíriam de um Centro de Tratamento Intensivo (CTI) com vida, mas ao fazê-lo, estariam matando um homem de 60 anos.

"Toda vez que você vê um casal passeando na orla da Pampulha, você tem aquele olhar assim: esse é um egoísta, que só olha para o próprio umbigo. Esses fazem mal a BH. Só pensam neles", disse.

Medidas mais duras

Além dos manifestantes, Kalil direcionou sua crítica a pessoas e casais que têm sido vistos passeando na Lagoa da Pampulha, na Praça do Papa e JK. Segundo o gestor municipal, os passeios e os protestos são ações de desobediência à pandemia e, portanto, crimes. Por essa razão, Kalil informou que a Procuradoria Geral do Município foi acionada para definir regras mais rígidas de isolamento social. "Nós vamos enquadrá-los como criminosos", pontuou.

"Esses egoístas, que saem à toa na rua, para caminhar ou protestar, quebrando leis, com egoísmo, (agem) com falta de patriotismo. Patriota é o trabalhador da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), da Polícia Militar, dos Bombeiros e Guarda Municipal. É quem tá trabalhando na rua e pedindo para você ficar em casa", disse.

Desde o dia 20 deste mês, a Guarda Municipal de BH trabalha exclusivamente na verificação do cumprimento dos decretos municipal e estadual de enfrentamento à Covid-19 na capital. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para entender se haverá alterações no formato de fiscalização após as declarações desta segunda-feira. Também foi solicitado o número de ocorrências já registradas relacionadas a esse trabalho. Os retornos serão publicados assim que forem recebidos.

Sem chance de afrouxar

Na entrevista à emissora de TV, Kalil também reafirmou que não pretende afrouxar o isolamento em Belo Horizonte. Na última sexta-feira, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), declarou que o Governo de Minas iniciará um estudo sobre a possibilidade de afrouxamento da quarentena em algumas regiões do Estado. Kalil explicou que, em respeito à hierarquia e caso seja chamado, irá conversar com Zema, mas não adotará esse método na capital mineira.

"Se o governador conversar com a (Secretaria de Estado de) Saúde, ela é unânime (sobre não afrouxar). BH não vai afrouxar. BH não tem a menor condição de fechar nada. Isso aqui é um aglomerado de gente, nós temos pobres. Nós temos preocupação é com essa gente também, não é com caminhonete de cabine dupla, com bandeira amarela, passeando na rua. Tem gente sofrendo e sofrendo muito", disse.

