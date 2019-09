A emissão de alertas meteorológicos por aplicativos de navegação como o Waze, e também nos painéis do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH, serão novidades para os moradores de Belo Horizonte. As medidas foram anunciadas na manhã desta quinta-feira (26), em coletiva à imprensa na prefeitura da capital para detalhar ações do período chuvoso.



Além dos anúncios, a população também receberá avisos de temporais n metrô de BH, nos aparelhos de TV por assinatura e por SMS. De acordo com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Waldir Figueiredo Vieira, as medidas visam evitar tragédias na capital.



O gestor informou, ainda, que sobre a emissão de alertas pelo Waze, a capital mineira será pioneira no assunto. “A emissão do alerta vai ocorrer para quem estiver utilizando o app para evitar que adentrem em alguma área de risco de inundação”, explicou. A plataforma, segundo o coronel, também vai avisar aos motoristas de bloqueios de via devido aos alagamentos e indicar rotas alternativas. Os fechamentos de vias serão realizados com a ajuda do Corpo de Bombeiros, informou a PBH.



No caso do aeroporto de Confins, a Defesa Civil municipal explicou que os alertas serão emitidos nos painéis que indicam a chegada de voos à cidade. “Os alertas serão exibidos no rodapé dos painéis luminosos. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas buscam parente no aeroporto e podem retornar passando por áreas com risco de alagamento”, observou.



A PBH ainda informou que panfletos serão distribuídos em escolas municipais e em unidades de saúde. Já para receber os avisos por SMS o cidadão deve enviar uma mensagem com o número do CEP de um endereço da capital para o número 40199.



Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) informou que o Executivo tem trabalhado desde o início do ano para pensar as ações apresentadas. “Ainda não temos soluções definitivas. Estamos rezando para não ter nenhuma tragédia esse ano em Belo Horizonte”.

Obras

Secretário municipal de Obras, Josué Valadão disse que BH hoje é uma cidade “altamente hipermeabilizada”. O gestor disse que o Executivo hoje, enquanto não realiza obras para solucionar enchentes, tem feito cortes e podas de árvores, além da limpeza de bocas de lobo.

Valadão reafirmou que obras para conter enchentes estão em andamento na cidade. Ele citou como exemplo as intervenções realizadas em uma bacia de contenção no Tirol, na regional Barreiro, a construção de outra bacia de contenção no bairro Liberdade, na Pampulha, além das obras na bacia de contenção do bairro das Indústrias, próximo a avenida Teresa Cristina e nas bacias dos córregos Lareira e do Nado, que desaguam no Vilarinho.

Sobre a mudança no projeto das obras na avenida Vilarinho, o secretário disse que o novo escopo resolverá o problema definitivamente na região. “A primeira alternativa gerava escoamento da água. A segunda visa a contenção e depois uma descarga mais fluída e natural. Se mostrou mais eficiente”, explicou.

Conforme o secretário, há nove endereços de alerta na cidade para ocorrência de alagamentos. “Todos têm algum estudo em andamento. Mas são obras que vão durar, dois três anos, mas no próximo mandato o prefeito conclui tudo”.

avenida Vilarinho com rua Doutor Álvaro Camargos em Venda Nova;

avenida Heráclito Mourão de Miranda com avenida Professor Clóvis Salgado, na Pampulha; avenida Bernardo Vasconcelos com avenida Cristiano Machado, no Cachoeirinha;

rua Pitangui com avenida Silviano Brandão, no Horto;

avenida Teresa Cristina com avenida Palestina, no Madre Gertrudes;

avenida Silva Lobo com avenida Barão Homem de Melo, no Grajaú;

avenida Francisco Sá com rua Erê, no Prado;

avenida Prudente de Morais com rua Joaquim Murtinho, no Cidade Jardim;

Leia mais:

PBH constata erro, muda projeto e entrega das obras contra enchentes na Vilarinho fica para 2025

Defesa Civil lança canal de alerta para população sobre risco de inundação na Vilarinho

Metrô de BH enviará mensagens com alertas meteorológicos aos usuários

Defesa Civil de BH vai enviar alertas preventivos para assinantes da TV paga