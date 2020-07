Nesta semana, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou diretrizes para alguns segmentos da economia que estão com negócios fechados, já projetando os procedimentos necessários para quando for possível reabrir. Tal decisão, que inclui bares e restaurantes, dependerá da melhoria do cenário da Covid-19 na capital.

Em enquetes realizadas pelo jornal Hoje em Dia nas redes sociais Instagram e Twitter, na última quinta-feira (16), cerca de 70% dos seguidores afirmaram que não voltariam a frequentar bares e restaurantes enquanto ainda estiver declarada a pandemia.

A PBH apresentou protocolo para reabertura de bares e restaurantes, ainda que não tenha data para a retomada. Você frequentaria esses locais ainda durante a pandemia? — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) July 16, 2020

Frente à pergunta "A PBH apresentou protocolo para reabertura de bares e restaurantes, ainda que não tenha data para a retomada. Você frequentaria esses locais ainda durante a pandemia?", 65% dos seguidores do Twitter que participaram da enquete votaram pelo "não". Os demais 35% pelo "sim".

Houve quem comentasse na enquete. O seguidor Ronaldo Amorim disse: "Em hipótese alguma vou a um bar e restaurante antes de termos uma vacina para Covid-19. Não colocarei a minha saúde e da minha família em risco". Já Daniel Netto denunciou: "Aqui perto de casa todos estão funcionando, a meia porta, como tudo na cidade".

Veja resultado da enquete lançada no Instagram Stories

Questionados com a mesma pergunta, dos seguidores do Instagram que responderam à enquete, 72% disseram que não retornariam, agora, a bares e restaurantes, mesmo com protocolos de segurança. Enquanto isso, 28% afirmaram que retornariam.

