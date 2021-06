Com 12 das 14 macrorregiões de saúde na Onda Vermelha do Minas Consciente, o governo do Estado avalia que o momento da pandemia ainda é crítico, principalmente pelo crescimento de casos de Covid-19 e da alta demanda por internação. Atrelado a isso, há a variante indiana, que preocupa as autoridades mineiras.

Na semana passada, 169 pacientes estavam na fila por uma vaga em terapia intensiva. Sete dias depois, o número caiu para 134. “Vemos uma tendência de melhora em relação ao número de pacientes aguardando leitos, mas ainda com uma alta incidência”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, nesta terça-feira (22).

As regiões Centro-Sul, Leste do Sul, Nordeste, Oeste e Sul ainda estão em um cenário considerado desfavorável e demandam mais atenção do Executivo. Por outro lado, há duas na faixa amarela do programa estadual avaliadas positivamente. “Sudeste e Vale do Aço se destacam com os indicadores em melhoria”, completou.

Variante

Diante do primeiro caso de transmissão comunitária da variante indiana do coronavírus no Brasil, o governo estadual disse que o caso chama a atenção. “Nos preocupa. O mundo inteiro se preocupa com a variante Delta. Não sabemos se ela é mais infectante que a P1, prevalente no país e em Minas”, afirmou Baccheretti.

Por conta disso, a testagem foi ampliada em todo o Estado para evitar a circulação da mutação, chamada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de Delta. “É um risco real e temos que aumentar a vigilância, principalmente nessas regiões mais próximas de onde já tem a transmissão local do vírus”.

Segundo o secretário, a vigilância tem feito estudos genômicos por regional. “O triângulo é uma das que nos preocupa. Caso haja alguma amostra com a variante Delta, faremos todo o trabalho de vigilância dos contatos, buscando o isolamento”, concluiu.

