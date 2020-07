A presença da Guarda Municipal na avenida dos Andradas, na região Leste de Belo Horizonte, espantou moradores que procuram o local diariamente para praticar atividades físicas ao ar livre. Antes, sem os agentes da corporação, as pessoas retiravam as grades instaladas na via para acessar o espaço.

Porém, em meio ao cenário sem aglomerações, amplamente preconizado por médicos e especialistas, ainda assim alguns se arriscavam. Com fiscalização reforçada na pista de caminhada, poucos foram vistos por lá. Mas, alguns moradores optaram em andar ou correr longe da área fechada, próximo aos carros que passam pela região.

Nos últimos dois meses, a equipe de reportagem do Hoje em Dia foi ao local três vezes. Além da intensa movimentação por parte da população, algumas pessoas insistiam em ignorar as máscaras ou em usar o equipamento de proteção incorretamente, abaixo do queixo.

Nesta semana, o Hoje em Dia visitou algumas vias da capital e mostrou pessoas desrespeitando as recomendações das autoridades em saúde para permanecer em casa. Na segunda-feira (6) havia aglomeração no Mangabeiras . Na terça (7), a pista de caminhada do José Cândido da Silveira, no Cidade Nova, chamou a atenção devido à utilização desenfreada de aparelhos de academia ao ar livre. Na quarta (8), praças da região Leste foram palco de atividade física, piquenique, encontro com os amigos e passeio com as crianças. Os cartões-postais da Pampulha, na quinta-feira (9), foram tomados por atletas amadores e turistas.

Segurança

A Guarda Municipal e a prefeitura explicaram que não podem impedir que os moradores se exercitem no local. Mas, como a cidade luta contra a pandemia da Covid-19, colocou grades para dificultar o acesso. Além disso, todos os dias os 2.064 agentes da corporação se revezam nos locais públicos para orientar sobre a importância de se manter em casa.7

"A conscientização da população tem sido o principal objetivo dos guardas municipais durante as abordagens a comerciantes e, sobretudo, a populares em todos os espaços públicos da capital", informou.