A presença de agentes da Guarda Municipal e a instalação de gradis para barrar o acesso na avenida dos Andradas, na região Leste de Belo Horizonte, espantaram os moradores que procuram o local diariamente para praticar atividades físicas ao ar livre.

Nesta semana, o Hoje em Dia visitou algumas vias da cidade e mostrou a intensa movimentação de quem teme em desrespeitar as recomendações para permanecer em casa. No entanto, a cena na pista entre os bairros Horto e Santa Efigênia, perto do Boulevard Shopping, foi diferente.

Poucas pessoas caminhavam, corriam ou pedalavam no espaço. A fiscalização reforçada, que impedia que as grades que barram a circulação no trecho fossem retiradas, pode explicar a procura menor. Nos últimos dois meses, a reportagem visitou a avenida por três vezes e, em duas delas flagrou a intensa movimentação da população. Desta vez, porém, a via estava praticamente vazia.

Cenário distinto do bairro Mangabeiras, onde na segunda-feira (6) havia aglomeração em uma via. Na terça (7), a pista de caminhada do José Cândido da Silveira, no Cidade Nova, chamou a atenção devido à utilização desenfreada de aparelhos de academia ao ar livre. Na quarta (8), praças da região Leste foram palco de atividade física, piquenique, encontro com os amigos e passeio com as crianças. Os cartões-postais da Pampulha, na quinta-feira (9), foram tomados por atletas amadores e turistas.

Segurança

A Guarda Municipal e a prefeitura explicaram que não podem impedir que os moradores se exercitem no local. Mas, como a cidade luta contra a pandemia da Covid-19, colocou grades para dificultar o acesso. Além disso, todos os dias os 2.064 agentes da corporação se revezam nos locais públicos para orientar sobre a importância de se manter em casa.7

"A conscientização da população tem sido o principal objetivo dos guardas municipais durante as abordagens a comerciantes e, sobretudo, a populares em todos os espaços públicos da capital", informou.