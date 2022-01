As guias para pagamento parcelado do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022 em Belo Horizonte serão disponibilizadas a partir de 21 de janeiro. Elas podem ser emitidas no site da Prefeitura, no aplicativo da PBH para smartphones ou em qualquer agência dos Correios.

A data é um dia após o prazo limite para o pagamento antecipado de, ao menos, duas parcelas do imposto com 10% de desconto. O contribuinte que optar por essa alternativa já pode emitir a guia do tributo.

O IPTU em BH pode ser parcelado em até 11 vezes, com o primeiro vencimento no dia 15 de fevereiro e os próximos no dia 15 dos meses subsequentes ou na próxima data com expediente bancário.

As guias para o pagamento das parcelas não serão enviadas às residências. Elas devem ser emitidas on-line de forma gratuita ou nas agências dos Correios mediante pagamento da taxa de R$ 2,60.

