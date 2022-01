O transbordamento de uma barragem de rejeitos da Mina do Pau Branco foi provocado por um colapso no sistema de drenagem da estrutura, de acordo com a Defesa Civil de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O coordenador do órgão, Robson Silveira, afirmou que houve um "tumulto muito grande" na manhã deste sábado (8).

Em entrevista à TV Globo, Silveira afirmou que um dique feito para contenção de vazamentos não conseguiu segurar o volume de água, que escorreu pela BR-040.

A Defesa Civil de Nova Lima informa que estão em curso os trabalhos de limpeza das pistas na BR-040, que segue interditada por volta das 13h deste sábado (8).

Robson Silveira afirmou que as causas do transbordamento estão sendo investigadas e que funcionários da Defesa Civil estão no local acompanhando os trabalhos.

