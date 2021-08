Após o registro de cenas de desrespeito ao protocolo sanitário em partidas de futebol em Belo Horizonte, o prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), cancelou a presença de torcida nos estádios e convocou uma coletiva de imprensa para tratar dos motivos da suspensão nesta segunda-feira (23).

De acordo com a assessoria do gestor, Kalil receberá os jornalistas às 10h para fazer um panorama sobre os jogos da última semana, que serviram de teste para estudo de viabilidade da presença de público nos estádios e no entorno.

As partidas em questão ocorreram nesta sexta (20), entre Cruzeiro e Confiança, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Mineirão; e Atlético e River Plate, pela Copa Libertadores, na quarta (18). Nas duas ocasiões, foram vistas pessoas sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social.

A reunião que Kalil faria com América, Atlético, Cruzeiro e representantes do Mineirão, que estava prevista para esta segunda (23), foi cancelada pelo prefeito. Segundo a prefeitura, a portaria que proíbe público nos estádios será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município (DOM).

