O cão Thor, que atuou nas buscas em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em Mariana, na região Central de Minas Gerais, morreu no último sábado (26), segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O cão da raça border collie tinha 5 anos e 2 meses de idade e morreu em decorrência de uma septicemia relacionada a um quadro de pancreatite. Ele também tinha leishmaniose e estava recebendo tratamento médico veterinário desde o início do aparecimento dos sintomas das doenças, mas devido à rápida evolução do quadro, não resistiu. "O motivo do óbito do cão, que realizou a necropsia na data de 28 de outubro, foi pela ruptura do intestino delgado na porção do duodeno ocasionada pela presença de um corpo estranho e que resultou em hemorragia abdominal", informou a corporação.

Ele integrava a equipe de busca, resgate e salvamento com cães da corporação e atuou em diversas ocorrências. Além das de Mariana e Brumadinho, atuou ainda nas buscas pelo esportista francês no pico do Marins e no desabamento de edificações no bairro Mantiqueira.

"Graças à atuação dele, inúmeras famílias puderam ter seus entes queridos localizados e velados. Thor era considerado uma referência nacional na localização de pessoas desaparecidas", informou os bombeiros.

Thor será cremado em cerimônia fechada.

"A família Bombeiro Militar encontra-se consternada e enlutecida pela perda desse integrante que nunca foi considerado como apenas um cão e sim como um Bombeiro Militar que verdadeiramente era. Expressamos aqui nossas condolências, em especial aos militares do BEMAD/Canil que atuavam como binômios do Thor e nosso profundo respeito pelo trabalho e legado por ele deixado", comunicou o Corpo de Bombeiros.

