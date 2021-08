As obras da Via 710, avenida que vai ligar as regiões Leste e Nordeste de Belo Horizonte, não devem ser concluídas pela atual gestão, afirmou o prefeito Alexandre Kalil em entrevista à Rádio Itatiaia nesta terça-feira (10).

Segundo o chefe do Executivo, existe a necessidade de desapropriação de algumas moradias para que a pista seja liberada integralmente. “Tenho que tirar 20 barracões e 10 casas, que o Marcio Lacerda não acabou e eu não vou acabar, porque desapropriação não se faz em cima da perna. Existe justiça na primeira e segunda instância, até na terceira. Começar para não acabar? Tem que ter projeto”.

A via era prevista inicialmente para ser construída em 2012 e entregue a tempo da Copa do Mundo de 2014. Contudo, por causa de ações na Justiça, a conclusão foi postergada.

A pista, com extensão de 5 km, irá da Cristiano Machado até a avenida dos Andradas, no bairro São Geraldo, na regional Leste. Em fevereiro do ano passado, foi liberado o trecho entre as avenidas José Cândido da Silveira, no bairro União, e a avenida Cristiano Machado, no bairro São Paulo.

Em maio de 2021, os acessos para os bairros São Paulo e Palmares, na região Nordeste da capital, foram abertos pela PBH. A avenida está sinalizada com travessias semaforizadas e equipamentos de controle de velocidade, com regulamentação de 60km/h.

A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada pela reportagem do Hoje em Dia para comentar o assunto, mas não respndeu até a publicação da matéria.

