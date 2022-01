Mais uma vez, quem precisa passar pela avenida Cristiano Machado rumo ao Centro de Belo Horizonte, enfrenta trânsito caótico na manhã desta segunda-feira (14).

No local há uma obra em uma adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), na entrada do Túnel da Lagoinha, no bairro Colégio Batista, na região Leste da capital. O congestionamento, no sentido Centro, já chega na altura do Minas Shopping, no bairro Ouro Minas, região Nordeste de BH.

De acordo com a BHTrans, a intervenção começou na sexta-feira (14) e interditou totalmente a pista mista. A previsão é de que os trabalhos sigam até quarta-feira (19).

Falta de água

Por conta da obra, a Copasa informou que 14 bairros tiveram corte no abastecimento de água no fim de semana. O serviço foi restabelecido no fim da noite de domingo (16).

Desvios

Quem vem dos bairros da região Norte e Nordeste, há duas opções:

• Pegar a avenida Jacuí, na altura do Hotel Ouro Minas, e seguir até a área central pelo bairro Floresta;

• Outra opção é pegar a Via 710, atrás da estação Minas Shopping de metrô, chegando ao Centro pela região Leste;

• Avenida Bernardo Vasconcelos, sentido Antônio Carlos.

