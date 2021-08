A Prefeitura de Belo Horizonte abriu 40 vagas de estágio em agosto, sendo 16 para alunos do ensino médio e 24 paraa educação superior. Os interessados devem se inscrever no Banco de Estágio 2021.

Para as vagas de nível médio, a carga horária é de quatro horas diárias e bolsa de R$ 420. No caso do superior, há vagas para quatro (R$ 614), cinco (R$ 833,35) e seis (R$ 1 mil) horas diárias. Todas as oportunidades contam com auxílio-transporte e recesso de 30 dias a cada ano trabalhado.

Os cursos de graduação mais demandados são: Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e áreas afins, Administração Pública, Gestão Pública e Gestão em RH. Entretanto, novas convocações para entrevistas são feitas de acordo com a demanda da administração municipal.

O contrato é de um ano, podendo ser prorrogado para dois.

