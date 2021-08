A taxa de transmissão (RT) da Covid-19 continua crescendo em Belo Horizonte. No boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (5), a transmissão chegou a 0,94. No monitoramento de quarta-feira (4), estava a 0,92. Já na terça (3), manteve-se a 0,90. Porém, o índice não chegou ao estado de alerta, sinalizado a partir do número 1.

Assim como o RT, a porcentagem de leitos de enfermaria também está abaixo do nível de alerta, com 44,6% de ocupação. As vagas de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), por outro lado, chegaram a 57,6% de ocupação, com o monitoramento sinalizado pela cor amarela. Os números se mantiveram próximos aos do boletim anterior, com ocupação de 44,8% na enfermaria e 59% na UTI.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 30 mortes por Covid-19 e 826 novos casos da doença em BH.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados 262,7 mil moradores positivos para o novo coronavírus, 6.315 óbitos e 252.872 pessoas recuperadas na capital.

Leia mais:

Covid: Minas pode iniciar vacinação de adolescentes em setembro, diz secretário de Saúde

BH terá mais dois pontos de vacinação contra a Covid-19 com horário noturno a partir desta sexta

Feira do Mineirinho reabrirá na próxima semana com 80% menos público do que período pré-pandemia