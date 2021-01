A Prefeitura de Belo Horizonte precisa de 306 profissionais da Enfermagem para reforçar as equipes de saúde durante a Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Até o momento, das 468 vagas disponibilizadas, apenas 162 foram preenchidas. O cadastro deve ser feito on-line no Banco de Currículos da PBH.

De acordo com a administração municipal, eles atuarão com os servidores responsáveis pela imunização na metrópole, integrando as equipes dos 152 centros de Saúde, além de ajudar na imunização dos acamados e moradores de asilos da cidade.

O contrato terá duração de oito meses. A validade do currículo é de um ano. A remuneração varia de R$ 3.974,98 a R$ 4.384,70, dependendo da unidade de lotação, para 40 horas semanais.

Ainda conforme a prefeitura, mesmo com a chegada das primeiras 128.388 mil doses da vacina, a população deve manter as medidas de combate à Covid-19. Até a noite dessa quarta-feira (20), 59.561 doses da CoronaVac já haviam sido distribuídas a hospitais públicos, privados e filantrópicos, além de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Mesmo com a vacinação, próxima de ser iniciada, é imprescindível a colaboração da população no sentido de evitar aglomerações, uso das máscaras e higienização das mãos", afirmou o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.

