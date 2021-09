Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no roubo de uma carga de diamantes avaliada em R$ 1 milhão. O bando foi detido em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais, quando seguiam para São Paulo.

O material, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi roubado na quinta-feira (9) de um revendedor em Montes Claros, no Norte mineiro. As pedras preciosas estavam em uma maleta dentro do bagageiro de um carro.

Ainda segundo a corporação, a abordagem do veículo foi possível porque os agentes estavam com informações sobre o modelo do automóvel e o destino que eles seguiram após o crime. O carro foi parado na altura do KM 609 da BR-381.

Conforme a PRF, todos os homens presos têm extensa ficha criminal.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Belo Horizonte.

Leia mais:

Gasto mensal de famílias de BH é quase o dobro do salário médio per capita

Estátua do Menino Maluquinho, em Caratinga, vai passar por reforma após incidente com a cabeça

258 cidades mineiras já aplicaram 1ª dose da vacina contra Covid em 100% dos adultos; veja quais