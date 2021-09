O Circuito Cultural da Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, será palco de exposição em homenagem ao escritor Fernando Sabino, que nasceu na capital mineira. A abertura será na próxima sexta-feira (17), às 10h, na Escola de Design da UEMG (rua Gonçalves Dias 1.434, Lourdes), e ficará disponível até 12 de outubro.

O projeto "Encontro Marcado - 300 Anos de Minas Gerais" faz referência à obra Encontro Marcado, uma das mais famosas do escritor e que tem a Praça da Liberdade como um dos principais cenários, além de ter sido um local importante para Sabino, que afirmava ser ali o ‘quintal de casa’.

Na data da inauguração, serão realizadas intervenções artísticas ao ar livre, todas inspiradas no livro que dá nome à iniciativa e produzidas pelos artistas do Coletivo de Arte Libertas.

Ao longo dos dias haverá uma mostra de cinema na UEMG com filmes inspirados no Encontro Marcado. No total, serão exibidos quatro longa-metragens, 14 curtas de ficção, um documentário e dez curtas sobre autores nacionais dirigidos por Sabino.

Na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais será realizada uma exposição com materiais do acervo da instituição. A biblioteca, por si só, já tem uma homenagem contínua ao escritor desde 2005, com a presença de quatro estátuas de bronze, em tamanho real, dos protagonistas de Encontro Marcado.

Bernardo Sabino, filho do escritor e presidente do instituto que leva o nome do pai, afirma que o projeto pretende integrar a literatura e as manifestações artísticas ao cenário belorizontino e “pretende criar interferências literárias no contexto urbano para que as novas gerações e o público em geral conheçam um pouco mais sobre nossos escritores mineiros”, revela.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

